Bauern brauchen Arbeitskräfte aus Deutschland

Auch der Bayerische Bauernverband und der Maschinenring haben das Ziel, Arbeitskräfte aus dem Inland zu rekrutieren, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte erst am Freitag harsche Kritik des DGB aus einem ähnlichen Ansinnen heraus geerntet. Er hatte vorgeschlagen, dass Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen und für die es derzeit in ihren Firmen nichts zu tun gibt, mit Hilfsarbeiten Geld hinzuverdienen könnten - "in den Supermärkten, als Spargelstecher, in der Landwirtschaft".