Mühldorf am Inn - Die Polizei am Bahnhof von Mühldorf am Inn hat einen 25-Jährigen mit "Explosivstoffen" im Gepäck festgenommen. Der Mann war am Freitagabend ohne Fahrkarte unterwegs. "Bei der Kontrolle seines Gepäcks wurden Materialien gefunden, mit denen man Sprengstoff herstellen kann", sagte ein Polizeisprecher am Samstag.