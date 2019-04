Endlich ist das neue Album von Lena da, die Fans haben so lange darauf gewartet. Doch die Veröffentlichung hat sich weit nach hinten verschoben, wie sie dem Studierendenmagazins "Zeit Campus" sagt: "Ich habe bemerkt, dass ich keine Inspiration hatte. Ich war immer müde. Ich war immer ein bisschen traurig. Alles, was ich kreativ gemacht habe, fand ich kacke, als hätte ich mich selbst in dem ganzen Trubel verloren. Ich dachte: Es macht überhaupt keinen Sinn, keinen Spaß. Dafür mache ich das nicht. Und dann habe ich Pause gedrückt, bevor ich durchdrehe und das Burn-out kommt."