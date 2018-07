Madrid/München - Die Spekulationen um eine Rückkehr von James Rodríguez zu Real Madrid erhalten neue Nahrung. "Er trägt Real in seinem Herzen. Ich würde es begrüßen, wenn er zu Real zurückkehrt", sagte der Adoptiv-Vater des WM-Torschützenkönigs von 2014, Juan Carlos Restrepo, in der Nacht zum Samstag in einem Radio-Interview bei "El larguero" bei Cadena SER.