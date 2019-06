Der Mittelfeldspieler unterschreibt am Sportpark einen Vertrag bis 30. Juni 2021. "Mit Moritz Heinrich kommt ein hoffnungsvolles Talent, das bei den Löwen ausgebildet wurde und mittlerweile um die ein oder andere Erfahrung reicher ist. Wir freuen uns, dass er wieder zurück in seiner Heimatregion ist", sagte Trainer Claus Schromm. "Wir erhoffen uns von ihm Variabilität und Entscheiderqualitäten in der Offensive. Er ist auf einigen Positionen einsetzbar."