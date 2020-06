Zum Vater- und zum Geburtstag Prinz William und Prinz Charles zeigen ihre innige Vater-Sohn-Liebe

Das Foto zeigt Vater und Sohn auf dem Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk. William hat dabei seinen rechten Arm um die Schulter des Thronfolgers gelegt, der seinen Kopf an die Brust seines Sohnes schmiegt. Beide lächeln dabei ausgelassen in die Kamera. Das Foto nahm im Übrigen niemand Geringeres als Herzogin Kate (38) auf, die als Hobby-Fotografin gerne Familienzusammenkünfte für die Nachwelt festhält und ausgewählte Bilder auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.