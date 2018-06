Stellt sich nur die Frage: Was kostet das eigentlich? "Auf den Streifenkarten steht doch seit Jahrzehnten, dass Rund- und Rückfahrten verboten sind", sagt AZ-Leser Roland Hölzle. "Wenn ich am Ostbahnhof in den Ringbus steige und bis zum Ostbahnhof damit fahre, ist es das aber." Was also tun?