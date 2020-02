Zum letzten Mal im TV Goldene Kamera: Otto Waalkes erhält den Preis als Comedy-Legende

Die Goldene Kamera wird in diesem Jahr zum letzten Mal als klassische TV-Gala inszeniert und zur Primetime ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Man glaube aber weiterhin an die Marke und wolle sich in Zukunft anders ausrichten, heißt es in einer Stellungnahme. Zum Abschluss wird erneut Thomas Gottschalk (69) als Gastgeber durch den Abend führen und zahlreiche nationale und internationale Film- und Fernsehgrößen willkommen heißen.