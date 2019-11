FC Bayern: Flick fokussiert sich nur auf den BVB

Offiziell fungiert der 54-Jährige "bis auf weiteres" als Cheftrainer des FC Bayern. Erik ten Hag und Thomas Tuchel, die beide zuletzt als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Niko Kovac gehandelt wurden, stehen aktuell bei anderen Vereinen unter Vertrag und wären - wenn überhaupt - frühestens am Saisonende verfügbar. An Arsène Wenger besteht seitens des Rekordmeisters kein Interesse, wie die Münchner am Donnerstag gegenüber der "Bild" erklärten.