Es wird gleich eine ordentliche Standortbestimmung: Die Franken wurden in der Vorsaison Fünfter! Das Auftaktprogramm hat es für die Mannschaft von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß in sich. So empfangen die "kleinen Bayern" am zweiten Spieltag im Grünwalder Stadion Aufstiegskandidat KFC Uerdingen (26. - 28.7.) mit ihrem Ex-Coach Heiko Vogel. Am dritten Spieltag (30. - 31.7.) geht es zum ambitionierten Ex-Bundesligisten FC Hansa Rostock, die Norddeutschen streben mit aller Macht in die Zweite Liga.