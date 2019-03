Zum 70. Geburtstag Thomas Gottschalk spricht über sein "Wetten, dass..?"-Comeback

Eines könne er den Fans bereits jetzt versprechen, sagte Thomas Gottschalk im Gespräch mit "DWDL.de": "Dass ich weder was vergessen noch was dazugelernt habe." Sein persönlicher Ehrgeiz beschränke sich immer darauf, es so gut wie möglich zu machen, "alles andere habe ich nicht im Griff", so der 68-Jährige, der zuletzt mit der Trennung von Ehefrau Thea Gottschalk (73) für Schlagzeilen gesorgte hatte.