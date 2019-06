Zum 50. Geburtstag Oliver Kahn: Die vielen Facetten des Torwart-Titans

Der Student

Was folgte nach der Zeit auf dem Rasen? Kahn ist nicht nur Co-Moderator und Fußballexperte beim ZDF, sondern auch Master-Absolvent der Betriebswirtschaftslehre. Bis Ende 2011 hatte er den akademischen Abschluss an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Österreich nachgeholt. 2019 legte er schließlich noch einen Harvard-Abschluss im Business-Kurs "BEMS" obendrauf.