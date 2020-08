Früher war Claudia Schiffer die Muse von Karl Lagerfeld

Wie konnte es für ein schüchternes Mädel vom Niederrhein so weit kommen? Claudia wollte Jura studieren, in der Kanzlei des Vaters arbeiten. Ein Disco-Besuch änderte ihr Leben. Mit 17 tanzte sie im Düsseldorfer Checkers (wo Heidi Klum jobbte) und wurde entdeckt. Nach Probeaufnahmen in Paris ging’s schnell: Fotos von Ellen von Unwerth für "Guess", Karl Lagerfeld sah sie. Er und Millionen andere fühlten sich an Brigitte Bardot erinnert.