Florian-Roth, Chef der Rathaus-Grünen, sagt der AZ: "Das Gedenken an den schlimmsten Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik war vielleicht nie wichtiger als heute – in einer Zeit, in der rechtsextreme Gewalt und Wahlerfolge von Parteien, die sich nicht klar von Neonazis abgrenzen, an der Tagesordnung sind." Am Haupteingang der Wiesn explodierte am 26. September 1980 eine Bombe in einem Papierkorb. Zwölf Menschen kamen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt.