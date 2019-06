Zum 190. Mal 4.000 Pilger brechen zur Fußwallfahrt nach Altötting auf

Am Samstag wollen die Gläubigen im 111 Kilometer entfernten Altötting ankommen, unterwegs schließen sich immer wieder Menschen dem kilometerlangen Zug an. In Regensburg waren etwa 3.500 Teilnehmer gestartet. Am Nachmittag waren es schon 4.000 Pilger, im Ziel erwarten die Veranstalter bis zu 9.000 Teilnehmer. Am Sonntag endet die Fußwallfahrt mit einer gemeinsamen Messe.