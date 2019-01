Auch von Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteifrei) gab es schon Pläne, die Innenstadt zur verkehrsberuhigten Zone zu machen. Innerhalb des Altstadtrings und zum Hauptbahnhof hin dürften dann nur Anwohner und Zubringer fahren, ansonsten bräuchte es eine Sondergenehmigung.

Erfolg hatten die Befürworter zuletzt im Tal, wo die Flächen für die Flanierer und Spazierer erweitert wurden und die Autos nur noch je eine Spur haben. Doch ist das wirklich ein Erfolg für die Stadtgemeinschaft?

CSU-Stadtrat Walter Zöller findet das überhaupt nicht. "Es wird immer viel geredet, ohne sich das vor Ort anzuschauen", schimpft er. "Im Tal gibt es viel Zulieferverkehr, für den sind da aber keine Parkplätze vorgesehen. Also müssen die jetzt auf der einzigen verbliebenen Fahrspur stehenbleiben", kritisiert er. Demnach wäre die Verkehrssituation in der Folge also eher schlechter geworden. Der reine Durchgangsverkehr, gegen den sich das Fahrverbot am Ende ja richten soll, sei dort faktisch eh nicht vorhanden. "Wo soll der über diese Route denn auch hin?", fragt Zöller.

Zentraler Kritikpunkt der Autofrei-Gegner ist zudem immer wieder, dass so die Stadt in ihrem typischen Kern verändert werde. Bei den Befürwortern verspricht man sich durch die neue Belebung dagegen eine Durchmischung.

Wo keine Autos mehr sind, ist Platz für eine andere Nutzung

Durch die weitergreifende Verkehrsberuhigung könnten auch mehr Leute in die kleineren Gassen laufen. Zudem könnte man freigewordene Flächen anderweitig nutzen. In einigen Bereichen könnte es auch mehr Raum für Kitas geben, überlegt Stadtrat Roth. Am besten sollte man das durch "einen Ideenworkshop mit Experten und Bürgern" gestalten, findet er.

Die zweite Herangehensweise wäre zeitlich gedacht. So gilt in São Paulo, wo sich das Verkehrsaufkommen in noch ganz anderen Dimensionen bewegt, seit 2015 auf mehreren großen Straßen sonn- und feiertags ein komplettes Fahrverbot. So wird beispielsweise die zentrale und etwa drei Kilometer lange Avenida Paulista abgesperrt. Die Straße ist dann nur für Spaziergänger und Radler frei. Sie wäre in etwa mit der Leopold- und Ludwigstraße vergleichbar.

"Das kann man freilich machen", sagt Zöller, mahnt aber an, dann auch Alternativen für den Einfallverkehr zu bieten. Ein solcher Plan wäre also mindestens mit tariflichen Vergünstigungen für den ÖPNV verbunden.

Florian Roth sieht die Sonntagssperre eher als Zusatzangebot. "Für die Altstadt wäre eine ganzjährige Lösung sinnvoll. Für Zonen darüber hinaus könnte man sich temporäre Lösungen vorstellen", sagt er. "Spielplätze statt Parkplätze, Flaniermeilen, breite Radlwege, Busspuren, mehr Grün, kommerzfreie Sitzgelegenheiten, aber auch größere Freischankflächen", so stellt sich Roth das vor.

Für Gegner Walter Zöller gehören die Autos dagegen zur Innenstadt dazu: "Wenn man die Altstadt abschneiden will, soll man das machen. Aber ich verstehe nicht, warum das Herz der Stadt abgetrennt werden soll", sagt er.

Einigkeit über die autofreie Innenstadt ist also nicht in Sicht. Sie besteht allerdings darüber, dass für den Verkehr in der Innenstadt gute Lösungen gefunden werden müssen. Trotz guter Modelle – München ist weder Florenz noch São Paulo. Allerdings gilt auch: München muss beweglich bleiben. Nicht nur im Sinne der Mobilität, sondern auch im Sinne der Wandelbarkeit. Denn München lebt.