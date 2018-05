So erklärte der Oberlöwe beim 4:1 (0:1) der Sechzger in Bayreuth zumindest, die Bedingungen für ein mögliches Sponsoring von Mehrheitseigner Hasan Ismaik nicht zu kennen. Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass der Jordanier bereit dazu sein soll, weitere vier Millionen Euro in die Giesinger zu investieren – diesmal aber nicht in Form eines Darlehens, sondern als Sponsoring.