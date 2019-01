In Ostwestfalen konnte sich der wuchtige Angreifer (1,90 Meter) bislang noch nicht durchsetzen, war in elf Saisoneinsätzen Joker und erzielte dabei kein Tor. Im DFB-Pokal hatte er in der ersten Runde gegen Lok Stendal zwei Tore erzielt. Jetzt will und soll er sich also vorerst in der Dritten Liga beim TSV 1860 beweisen.