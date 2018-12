Zufallsaufnahme am Buckingham Palast Instagram-Video geht viral: Herzogin Kate fährt selbst Auto

Selbst ist die Frau: Ein privat aufgenommenes Video sorgt aktuell auf Instagram für Furore. Darauf zu sehen: Herzogin Kate (36) am Steuer ihres dicken SUVs, wie sie gerade in den Buckingham Palast einfährt und freundlich in die Menge winkt. Die Userin melissagrflx, eine Studentin aus Niedersachsen, machte diese bemerkenswerte Aufnahme zufällig, als sie gerade auf Sightseeing-Tour war.