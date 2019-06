München - Am Montag, den 24. Juni, fällt die Blade Night in München aus. Eigentlich sollten die Skater die nördliche Route über die Dachauer und Leopoldstraße fahren. Doch weil sich zu wenige "Blade Guards" gemeldet haben, musste die Veranstaltung trotz bester Wetterverhältnisse abgesagt werden. Das meldet "muenchen.de" am Nachmittag.