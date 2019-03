Als ihre Tochter, die am Ammersee wohnt, dann erzählte, dass sie dort einen ganz tollen Bio-Markt hätten, wo es keine zwei Stunden dauern würde, bis sie die Bio-Gans eingekauft und in den Ofen stellen würden, fragt sich Fett: "Warum funktioniert das auf dem Land und nicht am Viktualienmarkt? Es kann doch nicht sein, dass ich ins Reformhaus ausweichen muss, wenn ich im Herzen Münchens nach Bio-Waren suche." Immer mehr Besucher fragten sie nach Bio. Von einigen Kaffee-Händlern sei sie enttäuscht. "Am Tierpark wird ein Pfandbecher angeboten. Eine wunderbare Idee. Warum ist so etwas nicht hier möglich, wo scharenweise Touristen durchlaufen?"