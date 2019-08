Kovac stellte während der USA-Reise des FC Bayern klar, dass Sanches in diesem Sommer nicht verkauft werde. "Renato Sanches bleibt", sagte der Trainer damals. Demnach habe man ihm Argumente für einen Verbleib in München aufgezeigt, die er auch eingesehen haben soll. "Er sieht seine Zukunft hier", so Kovac.