München - 17 Mal hütete Marco Hiller in der laufenden Saison das Tor des TSV 1860 - noch kein einziges Spiel ging verloren. Auch dank dem 23-Jährigen sind die Löwen aktuell die Mannschaft in den drei höchsten deutschen Spielklassen, die mit 13 Partien in Folge am längsten ungeschlagen ist.