Kochel - Unter dem Motto "Ausbremst is!" blockierten in Kochel am See im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen nach Schätzung des Organisators fast 300 Menschen kurzzeitig die Hauptverkehrsroute durch den Ort. Kilometerlange Staus blieben wegen des schlechten Wetters aber aus, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.