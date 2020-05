"30 schwerwiegende Vorfälle"

Im Juni und Juli hatten die Freibäder "30 schwerwiegende Vorfälle" gezählt, die zum Teil "nur mit einem großen Aufgebot an Polizeikräften aufzulösen waren", heißt es im Erfahrungsbericht, der am Dienstag dem Stadtrat vorgelegt wird. "Dazu zählen Schlägereien zwischen großen Jugendgruppen, rücksichtsloses Verhalten, Bedrohungen und Belästigungen, Schaukämpfe mit einer großen Zahl an Schaulustigen, körperliche Übergriffe, usw."