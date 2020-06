Durch die Corona-Auflagen darf der Tierpark bekanntermaßen seit Wochen nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in den Zoo lassen. Und das wird mittlerweile zu einem echten finanziellen Problem. Tierparkdirektor Rasem Baban zur AZ: "Wir brauchen dringend Einnahmen, haben tägliche Kosten in Höhe von 50.000 Euro."