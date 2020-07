München - Der Himmel hat sich in sein schönstes Bajuwaren-Gewand geworfen. Ein strahlend blauer Himmel, auf dem sich ein paar Wölkchen spielten. Echtes Königswetter also, eine angemessene Kulisse, um einen Double-Sieger, nach dem Vollzug des Zwei-Drittel-Etappenziels auf der Triple-Mission durch den 4:2-Finalsieg im DFB-Pokal in Berlin über Leverkusen, gebührend am Münchner Rathausbalkon zu feiern.