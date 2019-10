Zu Besuch auf dem Oktoberfest voXXclub: Das sind die absoluten Trachten-No-Gos auf der Wiesn

voXXclub spielen zur Wiesn-Zeit auf mehreren Oktoberfesten auf der ganzen Welt ihre Konzerte. Die Band der Neuen Volksmusik tritt außerdem immer in Lederhose auf - kein Wunder also, dass sich die Mitglieder mit Tracht und der Wiesn in München generell gut auskennen. Lederhosen "sind unzerstörbar", sagt Stefan Raaflaub (38) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Nur der Flo schafft es mindestens einmal im Jahr, seine Lederhose zu zerstören. Er hat den Knackarsch schlechthin, und weil wir auf der Bühne ja auch tanzen, macht es bei ihm irgendwann 'Peng!'. Wie auch immer: Je verschwitzter und schmutziger eine Lederhose ist, desto cooler ist sie auch, das ist zumindest meine Meinung."