Und was sagt Sat.1 zur Misere? Die AZ weiß, wie verärgert die Münchner über den Gewinner-Spoiler sind. Sogar böse E-Mails sollen im Umlauf sein. Eine PR-Sprecherin erklärt nüchtern: "'Promis unter Palmen' ist so beliebt, dass sogar RTL über den Sieger spekuliert. So wie viele andere Portale im Netz auch. Die Wahrheit erfahren alle Zuschauer im Finale." Ob Sat.1 während der kommenden Bachelor-Staffel Rache übt und die Gewinnerin verraten wird, bleibt abzuwarten.