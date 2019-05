Streit um Hecke endet in Schlägerei

Nachdem die Streitigkeit der beiden Nachbarn nach einem heftigen Wortwechsel wohl noch nicht ausreichend geklärt war, ging einer der beiden Männer in die Garage seines Nachbarn. Dort schlug er diesem zunächst mit der Faust ins Gesicht, nahm in anschließend in den Schwitzkasten und traktierte den Kopf mit weiteren Schlägen, dies berichtete die Polizei am Sonntag.