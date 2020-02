Womit wir bei den Zahlen wären. Scharold, im Januar 2018 von Präsident Robert Reisinger und Co. per 50+1-Regel und gegen Ismaiks Forderungen ins Amt gehievt, referierte: Sechzig habe im ersten Jahr nach dem Abstieg 2017, das Scharold als "Überlebenskampf" bezeichnete, "trotz vieler treuer Partner wie Hauptsponsor 'die Bayerische' nur sieben Millionen erwirtschaftet." Im zweiten Jahr seien es "neun Millionen" und im dritten Jahr "sogar zehneinhalb Millionen" gewesen – all das durch die drei Säulen "Sponsoren, Ticketing und mediale Verwertungsrechte." Die Kosten seien "bis heute konstant, je etwa sechs Millionen."