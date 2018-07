Zipser zurück nach München? Pesic: "Paul liebt Bayern, das ist sein Verein"

Zumindest zur Reha weilt Zipser bereits teilweise in München. Pesic will diese Gelegenheit nutzen und kündigte an: "Wenn wir aus den USA zurück sind, werden wir uns zusammensetzen. Vielleicht will Paul noch einen neuen Versuch in der NBA starten." Und wenn das nicht klappt? "Dann könnten wir immer einen Platz für ihn finden, wenn er das will. Er liebt Bayern, Bayern ist sein Verein", sagte Pesic.