Maue Saison für Ziereis bei den Löwen

Ziereis kam in der laufenden Saison auf lediglich elf Einsätze bei Sechzig in der Liga und erzielte dabei ein Tor. Der Oberpfälzer kam im Sommer 2017 aus Regensburg an die Grünwalder Straße zurück. Zwischen 2009 und 2013 trug der Angreifer bereits im Nachwuchsbereich das Löwentrikot.