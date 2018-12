Zicklein-Essen im Cafè Reitschule Weihnachten auf Griechisch: Die exklusivste Network-Party Münchens

Warum Ministerpräsident und Duzfreund Markus Söder da ist und mit seiner Rede für Lacher sorgt, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht mehr alleine auf die Toilette gehen kann und was Horst Seehofers bildhübsche Tochter Susanne zu ihrer neuen Liebe mit Freund Christian Auer sagt, das lesen Sie am Mittwoch in der Printausgabe der Abendzeitung.