Zickereien und Spielchen "Promis unter Palmen": Deshalb ist die Trash-Show so erfolgreich

Das Reality-Format "Promis unter Palmen" (immer mittwochs, 20:15 Uhr in Sat.1) kommt an: Die Sendung, in der mehr oder minder bekannte Promis in einer thailändischen Villa zusammenleben und in Spielen um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro kämpfen, startete am 25. März und konnte bereits Quoten-Erfolge feiern: Die erste Folge sahen 2,82 Millionen Zuschauer (15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen), die zweite Episode erreichte 3,27 Millionen Menschen (17,5 Prozent und der Prime-Time-Sieg). Doch warum punktet das neue Trash-Format in der Unterhaltungswelt?