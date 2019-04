Ottobrunn – Am Ostersonntag hat sich auf der A99 in Richtung Nürnberg, kurz nach der Anschlussstelle Ottobrunn eine 49-jährige Miesbacherin mit ihrem Renault überschlagen. Die Frau hatte gegen 17.20 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren, nachdem sie von einem rücksichtslosen Autofahrer von links auf der Autobahn geschnitten worden war. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.