"Zero Waste City" OB Reiter will München müllfrei machen

München - Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Donnerstag mitgeteilt, er wolle sich dafür einsetzen, dass München alles unternehme, um "in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur plastikfrei, sondern generell eine Zero Waste City" zu werden. Die Zero-Waste-Bewegung will Müll so gut wie möglich vermeiden, aus Sorge um Plastik im Meer, Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß.