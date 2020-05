Zeitraffer der Schwangerschaft Marie Nasemann zeigt ihren After-Baby-Body

Berühmt wurde die in München aufgewachsene Nasemann im Jahr 2009 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" von und mit Heidi Klum (46). Zum Sieg reichte es zwar nicht, als Drittplatzierte konnte sie danach dennoch internationale Model-Aufträge an Land ziehen. Sie betreibt zudem ihren eigenen Blog "Faiknallt", in dem sie sich mit nachhaltiger Mode beschäftigt, und tritt seit 2013 auch zunehmend als TV- und Theater-Schauspielerin in Erscheinung.