München – So üppig im Vorfeld des Treffens der CSU-Spitze am Sonntag Nachmittag in der Münchener CSU-Zentrale spekuliert wurde, so wortkarg gaben sich beim Eintreffen die Akteure. "Es gibt nix. Ingolstadt hat eins-eins gespielt, Bayern hat verloren", teilte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer mit, ehe er in der Parteizentrale verschwand.