Bundesregierung äußert sich zum IDAHOBIT

Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik im Auswärtigen Amt, Bärbel Kofler (SPD), sagte zum IDAHOBIT am Freitag: "Der Einsatz für gleiche Menschenrechte für alle Menschen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität – ist ein Kernelement unserer Menschenrechtspolitik." Die Bundesregierung setze sich für eine Gesellschaft ein, "die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt willkommen heißt und respektiert – in Deutschland und in der Welt." Außenminister Maas setzte zudem einen Tweet ab, in dem steht: "Liebe, wen Du willst."