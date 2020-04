In der neuen Folge von "Germany's next Topmodel" ging es für die zwölf verbliebenen Kandidatinnen gleich ans Eingemachte. Ein Stunt-Team besuchte die Topmodel-Anwärterinnen in ihrer Villa in Los Angeles und trainierte mit ihnen für ein besonders wildes Abenteuer - ausgenommen Vivian (21), der es die vergangenen Tage nicht gut ging und beim Coaching daher pausieren musste. Die Mädels bekamen eine geschulte Stunt-Trainingseinheit von zwei Profis, da ein Video-Shooting im Wilden Westen anstand. Zusätzlich zu den Actionszenen kam noch eine Art Drehbuch mit einem Text, den die Meeedchen in kürzester Zeit auswendig lernen mussten.