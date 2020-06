Münchnerin übergibt Täter Zehntausende Euro

Sie sammelte ihre Ersparnisse zusammen, insgesamt mehrere Zehntausend Euro, und packte das Geld in eine Papiertüte. Gegen 14.30 Uhr übergab sie dann die Tüte einem am Telefon angekündigten Abholer. Nach der Übergabe verschwand dieser über die Rosenheimer Straße in unbekannte Richtung.