Am Mittwoch ließ Judith Rakers ihre 115.000 Follower auf Instagram an ihrem Frust teilhaben. Die "Tagesschau"-Sprecherin steckte in einem kilometerlangen Mega-Stau fest - für etwa zehn Stunden. Eigentlich sollte sie zu diesem Zeitpunkt in der NDR-Show "Früher war alles besser" auftreten.