Zehn Prozent des Tickets SPD fordert: Geld zurück bei S-Bahn-Verspätung

Ewig am Bahnsteig warten, sich frierend die Füße in den Bauch stehen, während man eigentlich dringend pünktlich in die Arbeit muss – die meisten S-Bahn-Pendler in und um München kennen dieses Trauerspiel. Dem SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn langt das jetzt.