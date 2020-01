Während Steuern auf die Rente in den vergangenen Jahren förmlich explodierten, stiegen die Renten im Verhältnis dazu nur minimal. Was schwer vermittelbar ist: Schon im Erwerbsleben zahlt man Lohnsteuern – und jetzt im Ruhestand Steuern auf die Rente. Durch die kommende Rentenerhöhung zum Juli werden weitere rund 51.000 Rentnerinnen und Rentner erstmals Steuern zahlen müssen. Dann sind insgesamt schon rund 5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig – fast jeder vierte Rentner in Deutschland.