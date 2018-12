Zehn neue Hinweise Seit 42 Jahren vermisst: Polizei rollt alten Vermisstenfall neu auf

"Die Kollegen müssen jetzt Vernehmungen durchführen, Zeitzeugen befragen, die alten Unterlagen nochmal studieren und all diese Puzzleteile erneut prüfen", erklärt Beck das Vorgehen. Der Vorteil von heute: Das Wissen in Sachen Kriminologie ist viel umfangreicher als es damals war. Zunächst war es ein Vermisstenfall. Beck sagt: "Nun gehen wir davon aus – bei allem, was wir wissen, wenn Kinder verschwinden –, dass es in Richtung Tötungsdelikt geht."