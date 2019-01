Das passiert in den neuen Folgen

Nach seiner Geburtshilfe für Baby Mafalda eben noch der Liebling der Nation, kommt es für Bastian gleich wieder dick: Ex-Freundin Anne verweigert sich hartnäckig Bastians Annäherungsversuchen, die Hotelkosten des Neu-Singles haben das Ersparte aufgefressen und außer Charity-Dinner mit Anke Engelke und abstrusen Hugo-Egon-Balder-Shows gibt's für den ehemals beliebtesten Komiker Deutschlands nichts zu tun. Bastian braucht eine Aufgabe. Und die kommt in Form eines Serienangebots: Bastian soll die Hauptrolle in einer neuen Arztserie übernehmen. Als die ausgerechnet am Arbeitsplatz von Anne gedreht wird, sagt Bastian sofort zu.

Diese Stars sind wieder dabei

Auch in den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit dem Stamm-Ensemble. Neben Pastewka glänzen wieder Sonsee Neu (45, "Wilsberg") als seine Ex-Freundin Anne, Matthias Matschke (50, "Professor T.") als Bastians Halbbruder Hagen, Bettina Lamprecht (41, "Bettys Diagnose") als ungeliebte Nachbarin und Schwägerin Svenja Bruck, Cristina do Rego (32, "Unter Gaunern") als Hagens Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer (76, "heute-show") als Volker Pastewka und Sabine Vitua (57, "Frauenherzen") als Bastians Managerin Regine Holl.