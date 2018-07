In diesem Fall geschieht aber wirklich Großes: "Das ist ein Bekenntnis zum Antrieb der Zukunft", sagt Bürgermeister Josef Schmid (CSU). Mit finanzieller Unterstützung der Stadt und struktureller durch den ADAC Süd sind für das Münchner Taxi Zentrum (MTZ) ab sofort zehn Jaguar der Marke I-Pace unterwegs – so eine große Flotte von Elektro-Autos hat bisher kein Taxiunternehmen in Europa.