Spahn spricht vor Südpfalz-Kaserne

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Zahl der nachgewiesenen Infektionen durch das neue Coronavirus weiter steigen wird. „Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. In China nicht, was die Infektionszahlen und die Entwicklung angeht und damit auch für die Welt und für Deutschland nicht“, sagte Spahn gestern vor der Quarantäne-Station der Südpfalz-Kaserne in Germersheim. Deutschland sei gut vorbereitet. In der Bundeswehrkaserne in Germersheim sind rund 120 Menschen untergebracht, die am Samstag an Bord einer Sondermaschine aus Wuhan in Frankfurt gelandet waren (AZ berichtete).