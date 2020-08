München - Seit mehreren Wochen kontrolliert das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in den gastronomischen Betrieben. Nun gab es diesbezüglich von den beiden CSU-Stadträten Alexander Reissl und Thomas Schmid eine Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der sie um die Nennung genauer Zahlen und Fakten bitten.